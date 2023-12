VILLADOSE - Era passato qualche giorno prima in biblioteca a consegnare una copia del suo libro e, la bibliotecaria con le assessore Marzia Dall'Ara e Chiara Rosso, stavano organizzando una presentazione nel periodo natalizio, ma Luca Piantavigna, 59 anni appena compiuti, è improvvisamente mancato lasciando tutti sbalorditi. Aveva lavorato per molti anni al reparto limatura ex-Bassano Grimeca, agli inizi degli anni 90 si era anche iscritto al corso di diploma universitario in ingegneria informatica che si svolgeva proprio alla Bassano. Viveva da solo nella casa di famiglia lungo la Riviera Conduto e lo si vedeva spesso in giro con la sua amata cagnolina, mancata circa un anno fa, ed era appassionato di fantascienza. «Un'anima solitaria ma poi in compagnia si lasciava andare - ha raccontato Maurizio Zannato che per anni ha lavorato con lui - per un periodo diede una mano al caporeparto e prese il suo lavoro con molta precisione ed attenzione, sapevo che amava la musica, il rock degli anni passati. Ogni tanto scambiavamo una battuta sui social, era stato con noi un paio di volte anche a rimpatriate di reparto, un uomo buono, che non è una frase fatta, era buono davvero».

LIBRO EREDITÀ

In biblioteca e aveva lasciato a Patrizia una copia del suo libro autoprodotto intitolato "Dai diari di Epsilon2 Altresì: Una storia di due gemelli diversi dal solito". «C'eravamo visti pochi giorni fa quando sei passato in biblioteca per parlarmi del tuo libro, pubblicato da poco e che ho già iniziato a leggere -sulla pagina facebook della biblioteca comunale -. E così ora hai lasciato a tutti noi un'eredità preziosa e sarà mia cura custodirla. Ciao Luca, ti immagino ora in volo libero verso mondi sconosciuti ma fantastici e infiniti". Trovato esamine nel giardino di casa, gli accertamenti successivi hanno convalidato la causa di morte naturale. Per permettere ai parenti lontani di partecipare al funerale, lo stesso è stato fissato per venerdì 15 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Villadose.