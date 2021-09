LENDINARA - Un volo di palloncini colorati ha portato verso il cielo i nomi degli anziani scomparsi nell’anno nero della pandemia nella Casa albergo per anziani, i trentadue morti con Covid-19 ma anche gli altri che allo stesso modo non hanno potuto avere accanto i loro cari negli ultimi istanti. È stata toccante la mattinata vissuta ieri nella struttura con l’avvio della tradizionale “Settimana dell’anziano”, fatta di animazioni in...

