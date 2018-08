Stroncata dal male in poche settimane: muore una parrucchiera di 44 anni

di Enzo Fuso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLANOVA DEL GHEBBO - Il paese si è fermato. Chi stava lavorando ha fermato la macchina ed a qualche donna è venuta la pelle d’oca. Quando in paese muore qualcuno, è sempre così. La comunità si riconosce nei momenti difficili. Ieri mattina, quando si è sparsa la voce che era morta Nicoletta Ramazzina, il paese per un attimo si è fermato ed a qualcuno è venuto un buco allo stomaco. 44 anni, di Ramedello e abitante a Fratta Polesine, Nicoletta gestiva da oltre vent’anni in società il salone per capelli “ New Fashion” a Lendinara, in Riviera del popolo.