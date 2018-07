Sposi novelli, regalo di nozze al Comune: tre palme al giardino

di Ilaria bellucco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LENDINARA Lendinara come Milano: piazzale Duomo ora è ornato da tre palme donate da una coppia di neosposi, un'iniziativa che ricorda in scala minore e in contesto differente quanto avvenuto nella celeberrima piazza Duomo del capoluogo lombardo. La giunta ha formalmente accettato il regalo che una coppia di giovani ha desiderato fare per l'area verde di quel piazzale che oggi farà da cornice alla celebrazione delle loro nozze. «Hanno espresso il desiderio di celebrare così il giorno del loro...