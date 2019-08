Il piano del Comune: trasformare l'ex zuccherificio in Villaggio Amazon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LENDINARA - Abitazioni per i lavoratori delo un enorme parco pubblico? Il futuro dell’è una delle questioni che tengono banco in questi giorni pre Ferragosto. A rinfocolare un dibattito cittadino sopito da anni sul destino della grande area sono bastate poche righe inserite nella relazione programmatica della maggioranza presentata al consiglio comunale. «Sono allo studio alcune iniziative per l’utilizzo dell’area dell’ex zuccherificio a supporto del vicino insediamento Amazon – è scritto nel documento programmatico - Sarà dato ogni supporto a detta iniziativa anche per sanare una posizione abbandonata e di degrado vicina al quartiere residenziale “ex Agodas”». Già nel mese di aprile il sindaco Luigi Viaro aveva ventilato al Gazzettino quest’ipotesi, spiegando che alcuni investitori cercavano la possibilità di edificare villaggi per i lavoratori del futuro polo logistico Amazon che sorgerà a Castelguglielmo.