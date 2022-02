LENDINARA (ROVIGO) - Una folla commossa e composta si è riunita in preghiera, venerdì sera, nel santuario della Beata Vergine del Pilastrello, per Gabriele Dalla Villa, morto mercoledì sera in un terribile incidente mentre percorreva la Sr88 a Badia Polesine, alle porte di Lendinara. Nella basilica molti hanno partecipato al rosario per il 27enne scomparso, pregando la Madonna Nera per lui e per i suoi familiari, devastati da un lutto inimmaginabile.



Gabriele, mercoledì sera, aveva terminato alle 22 il turno di lavoro alla Saica Pack Italia di Badia Polesine, dove lavorava da poco più di un anno, e stava rincasando a bordo della sua Alfa 147. All'altezza del confine tra Badia e Lendinara il mezzo si è scontrato con un'altra auto, una Ford Fiesta, per poi andare a sbattere con estrema violenza contro il guardrail e il muretto del ponte sullo scolo Fossetta. Il tremendo urto non ha lasciato scampo al ragazzo, che si è spento sul colpo. La Procura, che ha rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma suoi cari perché possano porgergli l'ultimo saluto, ha avviato le indagini del caso. Il procuratore capo facente funzione Sabrina Duò, di turno la notte della tragedia, non ha escluso l'ipotesi di richiedere una consulenza cinematica che possa confermare quanto emerso dai rilievi eseguiti dai Carabinieri del Nucleo radiomobile di Rovigo e dalle testimonianze raccolte da chi ha assistito al dramma, che sembrerebbero comunque definire un quadro abbastanza chiaro dell'incidente.



DOLORE E CORDOGLIO

La comunità lendinarese, e non solo, in queste giornate sta manifestando tutto il suo cordoglio per la morte di Gabriele, ricordato per il suo splendido sorriso, la bontà, la gentilezza, il legame con la famiglia, l'impegno che metteva nel lavoro così come nelle sue passioni; come quella per l'agricoltura che l'aveva portato a dare una mano allo zio nella sua azienda. Il pensiero di tutti è per chi resta, travolto da un dolore inenarrabile. Per la mamma Francesca Zeggio, conosciuta da tutti e stimata per il suo impegno speso per la comunità nel ruolo di assessore comunale, il papà Federico Dalla Villa, la sorella Anna, gli altri parenti e per la fidanzata del giovane, Talisa. Migliaia di messaggi di vicinanza sono arrivati da tutto il Polesine e da altre province.

INIZIATIVA DI RICORDO

Oltre alla preghiera, il ricordo passa anche da un'iniziativa voluta da alcuni amici di Gabriele. In sua memoria, infatti, nel pomeriggio di domenica 6 marzo si terrà un ritrovo di auto nella zona industriale di Villamarzana, all'altezza della Geodis. Un modo per ricordare il 27enne, che era appassionato di motori e in passato aveva partecipato con la sua Alfa 147 ad alcuni raduni. Amici e conoscenti attendono di poter porgere a Gabriele l'ultimo saluto: le esequie si terranno nel duomo di Santa Sofia in data ancora da definire.