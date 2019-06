Assessore di Fratelli d'Italia rifiuta la mano alla consigliera Pd: «Ci si sporca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LENDINARA - «Il segretario locale di Fratelli d’Italia ha intimato al suo assessore di non stringere la mano alla consigliera comunale del Partito democratico, compiendo un atto cafone e incivile con un atteggiamento squadrista». La denuncia del gesto che sarebbe avvenuto al termine della prima seduta del nuovo consiglio comunale arriva dalla segreteria del circolo locale del Pd, indignato per il fatto a cui hanno assistito alcune persone. Il Pd racconta il contesto ricordando che la cosa è successa a margine della seduta in cui, tra l’altro, il ventitreenne Nico Pavarin (candidato con Viaro e ora consigliere di maggioranza) era appena stato eletto presidente del consiglio comunale.