A fuoco un capanno agricolo, colonna di fumo visibile da chilometri di distanza

LENDINARA - Dalle 12.45 di oggi, mercoledì 11 maggio, i vigili del fuoco hanno operato in via San Lazzaro Provinciale a Lendinara per l’incendio di un capannone agricolo adibito a deposito attrezzature: nessuna persona è rimasta ferita. Numerose le chiamate alla sala operativa del 115 per l’alta colonna di fumo visibile a distanza di chilometri. I pompieri arrivati da Rovigo e Castelmassa con 2 autopompe, 2 autobotti e 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme, che hanno interessato anche l’impianto fotovoltaico posto su parte del tetto dell’edificio. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai sono durate ore. Sul posto per la viabilità la polizia locale e l’Arpav.

