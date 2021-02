LENDINARA (ROVIGO) - COn l'asta telescopica con calamita ha rubato dalla cassetta delle offerte dei fedeli in una chiesa di Lendinara, in via San Francesco: per questo un uomo di 67 anni, di Rovigo, è stato deferito in stato di libertà alla Procura dai carabinieri della cittadina, l'accusa è di reati contro il patrimonio. Il furto risale al 23 gennaio 2021.

