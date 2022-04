LENDINARA (ROVIGO) Torna dopo due edizioni saltate a causa della pandemia si rivede la fiera di San Marco. Dal 15 al 25 aprile tornano a Lendinara bancarelle, giostre, trattori, mostre e iniziative di vario genere. L’edizione numero 416, che per la verità conteggia anche le due annate di stop forzato, della plurisecolare fiera di primavera è stata presentata a palazzo Boldrin dal sindaco Luigi Viaro con l’assessore Franco Fioravanti e il presidente della Pro Loco Claudio Martello. Con loro sono intervenuti gli organizzatori di alcune delle iniziative in calendario: Giampietro Branco di Coldiretti, Giulietta Targa dell’Asd Tre Valli, Edgardo Sauro dell’Associazione nazionale Alpini, Martina Barison e Matteo Cassetta che organizzano la mostra di copricapi a palazzo Malmignati. «La fiera torna in un periodo di estrema difficoltà, basti pensare che è stato difficile reperire le giostre per il luna park quando prima della pandemia c’era una gara tra chi voleva essere presente», ha spiegato l’assessore Fioravanti.

Il sindaco Viaro ha sottolineato che il calendario di iniziative va ad aggiungersi alla vitalità che per fortuna a Lendinara non è mai mancata nonostante il Covid-19, grazie anche a imprenditori che hanno aperto le loro attività come il ristorante Ca’ Pisani, il 51B Caffè Grande e la pizzeria Officina 45. «Guardiamo i segnali positivi che ci sono in città come quelli che arrivano dal nostro teatro Ballarin, in cui la comunità ha potuto avere una vita culturale anche ai tempi del Covid», ha detto.

TANTISSIMI SPONSOR

Il presidente della Pro loco Claudio Martello ha ringraziato i tantissimi sponsor, sottolineando come gli esercenti abbiano assicurato il sostegno nonostante due anni molto pesanti per il commercio, e presentato il programma. Ci saranno, innanzitutto, gli ingredienti immancabili della fiera, ovvero il luna park attivo da venerdì 15 a lunedì 25 aprile e il mercato fieristico che si terrà il 24 e il 25 aprile, accompagnato da mercatini di fiori, sapori e hobbistica. Buona parte delle iniziative in programma sarà concentrata tra il 23 e il 25 aprile. Tra questi il concerto del Coro dell’Associazione nazionale Alpini di Cittadella per sostenere Aism, in programma sabato 23 alle 21 nel teatro Ballarin.

Domenica 24 aprile oltre alle bancarelle ci sarà la possibilità di navigare sull’Adigetto a bordo del canotto della Protezione civile, proposta anche domenica per tutto il giorno, e alle 17 in piazza Risorgimento sono previste esibizioni di Wip Academy. Lunedì 25 aprile, Coldiretti organizza in piazza la mostra di trattori e il trattoraduno d’epoca (con sfilate previste alle 11 e alle 15,30), e alle 16 sul liston di piazza Risorgimento i bambini potranno divertirsi facendo una gimkana a bordo di piccoli trattori a pedali grazie all’Asd Tre Valli. Tra le iniziative culturali si segnala il convegno “Polesine e Vicenza. Due territori a confronto fra letteratura e arte” che sabato 23, alle 17, aprirà nella Biblioteca comunale la mostra archivistica su Eugenio Ferdinando Palmieri, Vanni Cantà e Giusto Pilan. La fiera di San Marco sarà ricca anche di esposizioni interessanti. A palazzo Malmignati dal 23 aprile al 1 maggio ci sarà “Da ogni capo del mondo”, mostra di copricapi e vestiti d’epoca curata da Martina Barison, mentre è già presente lungo riviera del Popolo l’allestimento “A di Getto” del Fotoclub 85 (fino all’8 maggio) e il 24 e 25 aprile nell’ex pescheria l’artista modenese Alessandro Rasponi presenterà l’esposizione “Red passion & emotion”, iniziativa proposta dal Club Scuderia Ferrari Lendinara.