LENDINARA - Serve un’attesa che va da un mese a un mese e mezzo per fare delle analisi di laboratorio in Alto Polesine, un disagio che gli utenti lamentano da tempo e che non accenna a risolversi. In queste settimane fioccano le segnalazioni di attese fuori dalla norma per eseguire esami su sangue e urine, causate anche dalle limitazioni per l’emergenza sanitaria Covid-19 ma aggravate da carenze strutturali che non consentono di smaltire i carichi di lavoro dando risposte in tempi ragionevoli.

IL DISAGIO

La segnalazione più recente è di un lendinarese che venerdì 17 luglio ha chiamato il Centro unico di prenotazione per prendere appuntamento per eseguire un prelievo di sangue al Punto Sanità di Lendinara o al San Luca di Trecenta. «Mi hanno dato come tempi il 31 agosto per Lendinara o il 25 agosto a Trecenta - riferisce –. Non sono analisi urgenti, ma è possibile che ci siano questi tempi d’attesa? Ho provato a fare una prenotazione online sempre di analisi del sangue all’Ulss di Trento e le date disponibili sono il 23 luglio per l’ospedale di Arco e il 27 Luglio per l’ospedale di Trento. Efficienza trentina».

LE PROTESTE

Come il lettore che ha segnalato, tanti altopolesani stanno sperimentando e lamentando problemi analoghi. Le limitazioni causate dall’emergenza sanitaria e il periodo di chiusura del punto prelievi nell’ospedale San Luca di Trecenta, hanno avuto un impatto importante sui tempi d’attesa, ma l’utenza si aspettava che dopo le prime settimane di lento ritorno alla normalità l’Ulss 5 riuscisse ad adottare provvedimenti per smaltire le molte richieste (certamente tanti stanno effettuando esami di controllo che non avevano effettuato durante la “quarantena”) e ricondurle a tempi di esecuzione ragionevoli. Purtroppo al momento, invece, chiunque tenti di prenotare riferisce di tempi d’attesa che vanno da un mese a un mese e mezzo non solo per il Punto Sanità di Lendinara ma in qualsiasi punto prelievi dell’Alto Polesine. Fermo restando che il servizio viene comunque garantito per i casi urgenti e chi deve sottoporsi a terapie, come i pazienti oncologici, per tutti gli altri l’attesa dura settimane anche solo per consegnare un campione di urine.

GLI ORARI

A Lendinara il punto prelievi funziona per quattro mattine a settimana dalle 7,30 alle 9, eseguendo ogni mattina circa 70-80 prestazioni. Fino all’estate scorsa era aperto dal lunedì al venerdì, dallo scorso luglio invece è chiuso in una mattina infrasettimanale, scelta che sembrava essere dettata dal periodo feriale ma invece è stata mantenuta anche nel periodo invernale. Diversi utenti si chiedono se, viste attese e le richieste, non sarebbe il caso di tornare a fornire il servizio in tutte le mattine infrasettimanali (riuscendo così a servire, una settantina di persone in più a settimana) o prolungare l’orario di servizio. Nel frattempo chi ha le possibilità economiche e non vuole attendere si rivolge sempre più spesso alle strutture private.

