LENDINARA - Sarà formalizzato oggi l'acquisto da parte del Comune dell'area dell'ex ospedale su cui sorgono i vecchi locali tecnici, una tessera importante del puzzle che vede da un lato il recupero del vecchio nosocomio e dall'altro il completamento degli impianti sportivi. I rappresentanti dell'ente locale e quelli dell'Ulss 5, proprietaria dell'area, si incontreranno davanti al notaio per sottoscrivere l'atto. Il Comune pagherà per acquisire la proprietà dell'area retrostante l'ex nososcomio su cui si trovano i vecchi locali tecnici in disuso, come l'ex centrale tecnologica, l'ex lavanderia e i depositi. L'acquisto riveste grande rilevanza per due motivi. In primo luogo i 200mila euro che entreranno nelle casse dell'Ulss 5 consentiranno di completare la copertura economica dei lavori di recupero e riqualificazione dell'ospedale attualmente in corso, aggiungendosi ai consistenti contributi ottenuti per l'operazione, ovvero 696mila euro concessi dalla Regione e 250mila euro dalla Fondazione Cariparo. Inoltre il terreno in questione e i fabbricati sono una parte importante per la realizzazione del progetto del Parco dello sport, con cui l'ente locale intende procedere al riordino e al completamento degli impianti sportivi che si sviluppano tra via Perolari e via Dalla Chiesa, limitrofi appunto all'ex struttura sanitaria in via di recupero.



AREA STRATEGICA

L'area collocata dietro all'ex ospedale, al Punto Sanità e agli ambulatori della medicina di gruppo integrata è infatti particolarmente strategica nel piano mirato a completare i servizi dedicati agli sportivi. Dove sorgono gli ex locali tecnologici è prevista la realizzazione di due edifici, uno che al piano terra ospiterà gli spogliatoi e al primo piano le sedi delle associazioni sportive, l'altro destinato a diventare una club house con cucina, spazi per poter accogliere 150 persone e giardino e ospitare momenti conviviali legati non solo alla vita sportiva, ma anche ad altre iniziative in città, e non è escluso che possa diventare un punto ristoro attivo stabilmente al servizio degli appassionati del tennis e del calcio. L'area è ritenuta strategica anche per poter disporre delle idonee uscite di sicurezza per il pubblico e per poter realizzare un collegamento pedonale breve tra via Perolari e il parcheggio interno dell'ex ospedale-Punto Sanità cui si accede da via Montegrappa. Nel prezzo di acquisizione è compresa la costituzione di una servitù perpetua di passaggio con cui il Comune potrà disporre di una fascia di 2 metri e 80 centimetri sulla proprietà dell'Ulss 5, con lo scopo di realizzare una ciclabile che attraverserà l'isolato portando pedoni e ciclisti da via Perolari, grazie a un tunnel sotto l'ex pronto soccorso, a via della Pace.



PASSO IMPORTANTE

Con la firma di oggi, dunque, sarà fatto un altro passo importante per concludere l'operazione di recupero dell'ex ospedale. Il blocco che dà su via Montegrappa è già stato riqualificato anni fa e oggi ospita il Punto Sanità, la Medicina di gruppo integrata e i minialloggi per over 65 autosufficienti. Per la parte di via Perolari da recuperare, invece, sono in corso i lavori per 729.650 euro.