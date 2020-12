LENDINARA Sono una decina gli anziani morti tra quelli con positività riscontrata al Covid-19 nella Casa albergo per anziani di Lendinara, dove la quota di ospiti contagiati è salita a 101 e 33 operatori sono positivi e in isolamento.

La situazione è molto difficile nella struttura in cui la metà degli ospiti è stata contagiata e alcuni degli ultimi casi positivi sono stati riscontrati in uno dei nuclei finora non toccati dal problema. A venticinque giorni di distanza dal primo caso di positività riscontrato in un operatore, i decessi confermati tra gli anziani con Covid-19 sono una decina. «Erano persone con più patologie e un’età molto avanzata, situazioni in cui era già stato attivato il percorso e il monitoraggio per la fase di fine vita ed è stata poi riscontrata la positività. Purtroppo questo virus colpisce in particolar modo le persone anziane», dice il direttore Vittorio Boschetti, sottolineando poi la vicinanza e il cordoglio alle famiglie per la perdita dei loro cari.

I CONTAGIATI

Per quanto riguarda le condizioni dei 103 anziani con tampone positivo, il direttore spiega che la maggior parte ha sintomi molto lievi o nessun sintomo. «Una percentuale tra il 10 e il 20 per cento ha invece sintomi importanti. Una dozzina di persone sono sottoposte a ossigenoterapia prescritta dai medici dell’Ulss 5».

Nei prossimi giorni, oltre a rientrare i primi dipendenti con tampone negativo dopo l’isolamento, saranno “liberati”, per così dire, i primi ospiti contagiati, circa una ventina. «Non si sono ancora negativizzati, ma sono passati 21 giorni, di cui gli ultimi 7 senza alcun sintomo, e per disposizioni regionali sono da considerare non più positivi. Restano comunque isolati fino a quando non si negativizzeranno del tutto».

Avendo una trentina di operatori in isolamento, la Casa fa i conti anche con la carenza di personale e la difficoltà nel reperimento di nuovi infermieri e operatori socio-sanitari. Oltre all’inserimento di nuove figure, si è proceduto all’assunzione di un medico, presente di notte per garantire un intervento immediato in caso di necessità.

SCREENING INEFFICACI

Boschetti rileva come lo screening non sia stato sempre efficace nel rilevare tempestivamente le positività. «I tamponi antigenici rapidi ci avevano dato diversi falsi negativi tra gli operatori e poi, quando l’operatore ci ha riferito di aver avuto qualche sintomo o di aver avuto contatti con una persona rivelatasi positiva, con un tampone molecolare è emersa la positività. E purtroppo abbiamo avuto tanti operatori asintomatici. Dopo i primi casi in cui avevamo riscontrato questa discrepanza, avevamo segnalato il problema. Ora, nelle ultime disposizioni, il ministero della salute raccomanda di utilizzare i tamponi molecolari per il personale sociosanitario delle case di riposo».

SANIFICAZIONI

Tra i tanti aspetti di difficoltà nel contenere il contagio ci sono quelli relativi alla potenziale trasmissione del virus tramite i locali e gli oggetti, quindi le operazioni di sanificazione e la necessità di garantire un ricambio d’aria in stanze in cui gli anziani risiedono. «La sanificazione dà certezze solo nel momento in cui è stata appena effettuata, già dopo pochi minuti le cose cambiano in caso di presenza di una persona contagiata - chiude il direttore - inoltre è difficile garantire quel ricambio d’aria nei locali che sarebbe più semplice nella stagione estiva. Ci stiamo confrontando con altre strutture sui metodi praticabili per l’igienizzazione dell’aria, ma tutti ci dicono che purtroppo non ci sono metodi efficaci».

Nei vertici della Casa, oltre al tentativo di arginare il contagio con ogni mezzo possibile, c’è, dice Boschetti, «il grande rammarico di non poter proteggere le persone».

