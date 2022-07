LENDINARA - La Casa albergo per anziani ha sospeso le visite agli ospiti per poco più di una settimana per i casi di positività al Covid-19 all'interno della struttura e nel territorio, per interrompere o quanto meno rallentare la catena di contagio. La Casa, che ospita circa 200 anziani, che nel corso della pandemia è stata duramente colpita dal virus nella seconda ondata dell'inverno 2020 ed è stata poi tra le prime strutture a riaprire ai familiari con le stanze degli abbracci e altre modalità di visita, si trova a dover imporre una sospensione delle visite ai residenti fino al 15 luglio.



Il direttore Vittorio Boschetti spiega che la decisione è stata presa alla luce dei casi di positività riscontrati tra gli ospiti, una quindicina, e l'alto tasso di positività osservato in questi giorni in territorio polesano: «Nonostante molte attività vengano svolte all'aperto sfruttando il periodo estivo, si sta registrando una fase epidemica acuta, caratterizzata da una trasmissibilità elevata del contagio, che ha purtroppo causato l'insorgenza di casi di positività anche nell'ambito della struttura. Al momento sono una quindicina le persone interessate nei soggiorni Orchidea, Rosa, Mimosa e Dalia, collocate in nuclei di isolamento, alcune con qualche sintomo. Le visite sono state sospese in attesa che si stabilizzi la situazione». Nel caso di alcuni addetti risultati positivi nell'ultimo periodo, la cosa si è risolta con la negativizzazione nell'arco di una settimana, per cui l'auspicio è che nel giro di pochi giorni i contagi possano essere delimitati e possano sciogliersi almeno per alcuni degli anziani attualmente positivi. I residenti della struttura sono per la maggior parte vaccinati con la seconda dose booster, la cosiddetta quarta dose.



«Sappiamo che è un disagio, ma si tratta di una sospensione di pochi giorni per attendere la stabilizzazione a fronte della diffusione di una variante molto contagiosa. Nei nuclei non interessati dai contagi proseguono le attività fisioterapiche ed educative, seppur svolte internamente al nucleo, che sono invece al momento sospese nei soggiorni in cui si sono verificati dei contagi». «Dovremo convivere a lungo col virus conclude il direttore - questo comporta la necessità di tutelare le persone e nel contempo trovare nuove modalità per poter garantire loro la vicinanza ai familiari e la possibilità di vivere una socialità soddisfacente». Nel frattempo, in attesa di riaprire ai familiari, gli anziani potranno tenere come sempre i contatti con i loro cari tramite videochiamate.