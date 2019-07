Quattro intrusi nella villa bloccati grazie alla chat per il controllo di quartiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LENDINARA - I gruppi Whatsapp di controllo del vicinato sono andati a segno. Alle 17.50 di ieri, su una delle chat fra i cittadini lendinaresi, è partita una segnalazione in merito all’intrusione da parte di alcuni ragazzi nella villa in via Duca D’Aosta, vicino a dove di solito si allestisce la mostra dei presepi nel periodo natalizio.L’ALLARMEÈ stato individuato un gruppo formato da quattro persone. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, questi avrebbero forzato il portone di ingresso del giardino per intrufolarsi dentro la proprietà. L’attenta segnalazione dei cittadini lendinaresi ha fatto subito scattare l’allarme e la preoccupazione.