di Ilaria Bellucco

LENDINARA (ROVIGO) - Il Comune pensa alla gestione dei bar del parco San Francesco e del parco Guardi, con un rilancio per quest'ultimo, con due bandi che saranno pubblicati entro fine mese nell'ottica di dare servizi alle famiglie che li frequentano. La questione dei servizi nelle aree attrezzate dedicate alle famiglie torna sul tavolo della Giunta per garantire un presidio a entrambe le realtà ora che il parco di via Guardi da alcuni giorni non è più presidiato per la scadenza della convenzione col gestore. «Nei abbiamo parlato martedì scorso in Giunta, sarà fatto un bando per la riassegnazione del parco Guardi e uno per riaffidare il bar del parco San Francesco dice il sindaco Luigi Viaro - In questi anni il parco Guardi è stato gestito dal circolo Belvedere in convenzione con l'Avis lendinarese, ma l'associazione ha fatto un passo indietro, era comunque scaduta la convenzione e il circolo ha rinunciato a un possibile rinnovo, e quindi ora dev'essere riassegnato in gestione a qualcuno con una certa