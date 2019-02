Autovelox, 12mila multe e non solo: stangati anche gli automobilisti senza assicurazione o revisione

di Ilaria Bellucco

LENDINARA - Non solo multe per eccesso di velocità, quasi 12mila elevate tramite i quattro autovelox, ma anche sanzioni a chi circola senza assicurazione o revisione pizzicato grazie ai varchi elettronici, tanti controlli contro l'abbandono di rifiuti e per la sicurezza stradale, compongono l'attività svolta dal Corpo intercomunale di Polizia locale di Lendinara, Lusia e Villanova del Ghebbo nell'ultimo anno. Il comando ha elaborato i dati relativi alle attività svolte dal primo novembre 2017 al 30 novembre 2018 nei tanti ambiti di competenza. Dati che parlano di un discreto numero di trasgressori dei limiti di velocità individuati dai quattro autovelox e multati: le sanzioni comminate per eccesso di velocità sono 11.898, quasi tutte elevate tramite gli apparecchi, 155 le multe per sosta irregolare, mentre i multati perché circolavano senza revisione o senza assicurazione, sono rispettivamente 83 e 18. In questi