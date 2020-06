LENDINARA - Un’auto ha investito un’anziana in riviera San Biagio facendola sbalzare sulla parte inferiore della strada, poi si è allontanata senza attendere l’arrivo dei soccorsi. È grave l’incidente che si è verificato sabato poco prima delle 19 lungo la riviera e che è costato pesanti lesioni a S.M., 80enne che si stava recando a messa nella chiesa di San Biagio. La pensionata camminava, aiutandosi con un bastone, lungo il margine destro della carreggiata superiore della riviera provenendo dal Ponte della Stazione quando, a meno di cento metri dalla chiesa, è stata investita da una Opel che viaggiava nella stessa direzione.

L’IMPATTO

L’impatto è stato violento e la donna è stata scaraventata giù dalla banchina. Dei passanti, che non hanno assistito all’urto, hanno invece assistito a quello che è accaduto subito dopo. Uno di loro racconta che un gruppetto di ragazzi che stava andando a messa e che, sentito il rumore dell’urto, sono accorsi per soccorrere la pensionata e rincorrere l’auto. Il veicolo infatti, stando a quanto appreso dai presenti, dopo l’impatto avrebbe proseguito per un tratto verso la chiesa per poi fermarsi. In quel frangente i giovani hanno brevemente scambiato qualche parola con la conducente, un’anziana che sarebbe loro parsa piuttosto confusa. I ragazzi le hanno fatto presente l’accaduto e la donna, tornata indietro, ha chiesto loro se avessero chiamato un’ambulanza.

ALLONTANAMENTO

A quel punto, mentre i giovani prestavano attenzione all’anziana ferita, la conducente è ripartita e se n’è andata. Con prontezza di spirito i ragazzi sono saliti sulla loro auto, l’hanno seguita e intercettata per invitarla a tornare sui suoi passi. La donna però, stando a quanto riferito, sarebbe parsa in stato confusionale e ha proseguito lasciando il luogo dell’incidente.

I SOCCORSI

L’anziana investita è stata soccorsa dal Suem, intervenuto con automedica e ambulanza, e avrebbe riportato fratture multiple con un quadro piuttosto pesante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Crespino per i rilievi del caso. Gli uomini dell’Arma ora indagano sull’accaduto per accertare la dinamica dell’incidente e le responsabilità della guidatrice che, forse in preda a uno stato confusionale, di fatto si sarebbe comportata come un pirata della strada allontanandosi.

LE INDAGINI

Per risalire alla conducente hanno a disposizione elementi importanti grazie ai giovani presenti, che hanno annotato il numero della targa e il modello dell’auto, e potranno ascoltare i testimoni che hanno assistito sgomenti a quanto accaduto nel cuore del centro storico.

