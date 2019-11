Lele Mora torna a fare le ore piccole: divertimento fino all'alba con gli amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato ospite dell’amico imprenditore Ivan Vaccaro il noto agente dello spettacolo italiano, il polesano Lele Mora, nel week-end. Sabato sera Lele Mora - l'ex agente dei Vip - ha trascorso una serata al Megà Disco Dinner, in compagnia di tanti amici dalla cena a notte fonda. «Tornare a Pescara è sempre piacevole sopratutto in una location incantevole come il Megà, con degli amici veri» afferma l’agente.A fare gli onori di casa è stato Ivan Vaccaro amico del manager televisivo. «C’è un progetto in cantiere da qualche mese con Mora,stiamo lavorando da un po’ in sintonia per realizzarlo ma è ancora presto per parlarne pubblicamente, afferma Vaccaro che recentemente ha avuto diversi incontri con il patron dello spettacolo a Milano».