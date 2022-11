SALARA - Il Comune taglierà alcuni alberi per far posto a una rotatoria, ma il legname sarà messo a disposizione dei cittadini come misura per venire incontro ai maggiori costi energetici. Avviene a Salara dove sono iniziati mercoledì i lavori per mettere in sicurezza un tratto di via Roma. Gli interventi per rendere più sicura la viabilità comprendono l'intersezione della Strada provinciale 1, la parte di via Roma che diventa via Bosco Papino, con la strada regionale 6 Eridania dove, da gennaio, è prevista la realizzazione della rotatoria. Il primo stralcio prevede in via Roma l'abbattimento dei vecchi tigli, ormai non idonei e pericolosi per la circolazione stradale: uno di questi alberi è caduto proprio lo scorso agosto (a seguito delle intemperie atmosferiche) e un altro albero era caduto a dicembre 2019 causando gravi problemi alla viabilità.

Legname per i cittadini

Nell'occasione, inoltre, è stato previsto il rifacimento dei vialetti pedonali, deteriorati a causa dell'affioramento delle radici degli alberi. Il sindaco Lucia Ghiotti puntualizza: «Riguardo l'abbattimento dei tigli, è comprensibile il valore affettivo, in quanto da decenni caratterizzano il centro storico di Salara. Si assicura che sono stati adeguatamente coinvolti gli enti proposti e che verranno subito piantumati nuovi alberi idonei, per tipologia di radici, ad un viale pedonale esistente su una Strada provinciale di collegamento come la Sp1». L'importo complessivo dell'opera di realizzazione della rotatoria tra l'Eridania e la Provinciale 1, con messa in sicurezza della viabilità interna, è di 520mila euro. La somma è finanziata dalla Regione per 246mila euro, da Veneto Strade per 198mla euro e i restanti 74mila euro sono stanziati dal Comune di Salara. Con l'intenzione di sostenere le famiglie che stanno affrontando il caro energia, il legname ricavato dall'abbattimento degli alberi sarà messo a disposizione gratuitamente dalla comunità per uso domestico. Sarà posizionato nell'area verde davanti al municipio, per una decina di giorni, e i cittadini lo potranno recuperare con i propri mezzi e senza limiti di quantità.

Raccolta verde

È stato attivato il nuovo servizio Ecoambiente riguardante la raccolta del verde con nuovo contenitore. «In questi giorni troverete nella cassetta della posta una comunicazione informativa - informa il sindaco Lucia Ghiotti - che è rivolta esclusivamente a chi volesse aderire al nuovo servizio e che si trovasse in difficoltà a usare gli strumenti informatici proposti da Ecoambiente. È possibile, in alternativa, recarsi autonomamente allo sportello di Castelmassa per compilare il modulo cartaceo di richiesta».