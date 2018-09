Legionella, donna positiva al test: cambiano i sistemi di sicurezza

ROViGO - Una donna di 60 anni è ricoverato nel reparto oncologico presso l'ospedale di Rovigo dopo che è risultato positiva al test antigene urinario per Legionella pneumophila. Il caso, rende noto l' Azienda sanitaria polesana (Ulss5), è stato riscontrato lunedì scorso, 10 settembre.



Le condizioni cliniche del paziente - precisa l'Ulss5 - sono monitorate attentamente con l'adozione di tutte le terapie mediche e farmacologiche più attuali e incisive. Le strutture tecniche aziendali, responsabili dei controlli e manutenzione dell'Ospedale stanno effettuando una revisione accurata sullo stato dei sistemi di sicurezza per i pazienti, tese a ricostruire, se possibile, la fonte primaria del contagio della paziente, per effettuare l'eventuale revisione del piano per la sicurezza e la gestione dei rischi.

