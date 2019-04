Allarme legionella alla casa di riposo, scatta il protocollo anticontagio

di Guido Fraccon

ADRIA - Un caso di legionella in casa di riposo. Un accertamento dell’Ulss 5 ha localizzato la presenza del batterio in un lavandino e in una doccia del Centro Servizi Anziani. Attivato subito il protocollo previsto con la contestuale chiusura dei punti di captazione che sono risultati contaminati.