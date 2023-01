ROVIGO Alla fine sono arrivati i lecci. Ieri mattina, in piazza XX Settembre, i lavori di riqualificazione del verde antistante la chiesa della Rotonda sono entrati nella fase di “ricostruzione” dopo quella di “demolizione”, iniziata lo scorso 16 gennaio, che ha portato all’abbattimento di tutti i pini marittimi presenti nell’area. Pini che sono stati tagliati e rimossi a causa della loro pericolosità: sempre più di frequente, infatti, negli ultimi anni si sono verificati crolli a terra di rami, nel migliore dei casi, o di intere piante, sia a causa di qualche ondata di maltempo che in modo del tutto spontaneo, senza cause esterne, semplicemente perché la pianta in questione era arrivata alla fine del proprio ciclo vegetativo.

Proprio per questioni di sicurezza, l’amministrazione ha elaborato un progetto di sistemazione del verde, approvato anche dalla Soprintendenza, che ha riguardato l’abbattimento, da parte di Asm, di tutti i pini ancora in piedi. Non solo: dopo gli abbattimenti, che hanno lasciato la piazza alquanto desolata, i lavori sono proseguiti con l’eliminazione dei ceppi rimasti ancorati al terreno dalle radici. Quest’ultimo intervento, in particolare, è stato eseguito nel giro di un paio di giorni. Successivamente alla rimozione delle ceppaie, un secondo piano di riqualificazione, sempre con l’ok della Soprintendenza, prevede la piantumazione di 24 lecci lungo i lati maggiori della piazza. Ed è proprio questo il progetto che ha preso il via, con gli uomini e i mezzi che fin dal mattino sono stati impegnati a mettere a dimora le nuove piante. E nelle prime ore del pomeriggio poco meno di una decina era già piantata a terra, con la chioma piramidale puntata verso l’alto, ma che dovrà infoltirsi ancora un po’ per garantire l’ombreggiatura della piazza cui i rodigini sono abituati. I nuovi lecci sono alti, infatti, poco più di tre metri e il tronco, che al momento sembra esile e sottile, dovrà aumentare di circonferenza per dare vigore. Terminata la piantumazione dei 24 nuovi alberi, la piazza sarà lasciata svernare senza ulteriori interventi. I lavori si fermeranno per poi riprendere in primavera quando, come da piano di riqualificazione, saranno messe a dimora 180 piante di rose. Solo allora lo spazio verde che accompagna la prospettiva sulla Rotonda sarà completato.