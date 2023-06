LENDINARA - La Casa albergo per anziani ha varato l'accordo coi sindacati e ora pensa al benessere del personale con un progetto ad hoc. I vertici della struttura hanno firmato l'accordo con le rappresentanze sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Rsu aziendale per il Contratto collettivo Integrativo aziendale, parte economica 2022, che consentirà di liquidare entro questo mese i compensi relativi alla performance individuale ed organizzativa al personale avente diritto. Soddisfazione viene espressa dalla presidente Tosca Sambinello. «È un risultato molto positivo di cui siamo tutti orgogliosi, perché conferma l'impegno dell'amministrazione per consolidare il clima di collaborazione, dialogo e confronto con i lavoratori che operano nella Casa e con le loro rappresentanze, nonostante tutte le difficoltà del contesto attuale spiega -. Un doveroso riconoscimento per la professionalità e dedizione con cui i nostri lavoratori assistono i residenti della struttura. Essere arrivati a questo accordo, attraverso questo percorso di dialogo e confronto, è un risultato importante per tutti e consente di creare le condizioni per nuovi obiettivi rivolti al miglioramento dei servizi».



NUOVO PROGETTO

Casa Albergo ha inoltre attivato un nuovo progetto di "Ben-essere aziendale", che va oltre un mero monitoraggio dello stress lavoro-correlato, con l'obiettivo di fornire adeguate e pertinenti risposte ai bisogni dei lavoratori della struttura in un'ottica di crescita e sviluppo, per il loro benessere non solo in quanto tali, ma in primis come persone, con l'obiettivo di favorire relazioni interpersonali positive, un adeguato equilibrio tra vita privata e contesto lavorativo, senso di autorealizzazione e di appartenenza. «Quando si realizza il benessere nei contesti lavorativi, produttività e creatività aumentano a vantaggio della qualità dei servizi, con risvolti positivi per tutti spiega la presidente -. Nel concreto saranno proposti momenti attivi con attività di ginnastica dolce e posturale, consulenze per un'alimentazione sana, percorsi di supporto ed ascolto, promozione di convenzioni per accedere a servizi diversi e un "percorso donna" con una campagna di sensibilizzazione su temi legati alla salute in collaborazione con la Lilt».



CERCASI PERSONALE

In questo momento, ma anche in prospettiva futura, uno dei fattori imprescindibili per garantire la puntuale erogazione dei servizi della Casa, prosegue Sambinello, sarà appunto quello di reperire e valorizzare il personale. «Siamo alla continua ricerca di lavoratori e lavoratrici, non solo in profili socio sanitari come infermieri, operatori sociosanitari e fisioterapisti, ma anche in posizioni di lavoro che riguardano i servizi generali e la ristorazione», conclude. Nei giorni scorsi è stato indetto un nuovo concorso per 3 infermieri con contratto a tempo indeterminato inquadrati nell'area dei "Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" (la precedente categoria D). Il termine per la presentazione delle domande è il 26 giugno alle 13. Altre analoghe procedure saranno indette nei prossimi mesi.