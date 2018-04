Cercasi personale: a caccia di 200 persone nella foresta di libri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OCCHIOBELLO - Cercasi personale nel settore dellai., l'azienda di Occhiobello leader nel settore educational che da oltre 20 anni distribuisce testi scolastici, dalla primaria all'universitaria, di editoria varia all'interno delle più rappresentative insegne della grande distribuzione organizzata, nelle cartolibrerie, nelle aziende e ai Comuni, oltre a proporre a scuole e aziende innovative soluzioni per il marketing, annuncia l'apertura di 200 posizioni lavorative stagionali destinate ai residenti di Ferrara, Rovigo e zone limitrofe.Per la ricerca dei candidati, l'azienda si è avvalsa della consulenza della società di selezione del personale di Bologna OSM Open Source Management, nota per le sue modalità di ricerca innovative, quali l'analisi I-Profile OSM ©, e per le sue collaborazioni con top brand internazionali, che permette attraverso un test attitudinale di circa 240 domande di fotografare esattamente le attitudini personali e professionali di ogni singolo candidato. Un'analisi dettagliata che non valuta esclusivamente la produttività del nuovo assunto nel breve periodo, ma consente una previsione a lungo termine del valore assicurato dalla risorsa...