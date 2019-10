Morti sul lavoro in diminuzione ma gli infortuni crescono sempre di più

di Francesco Campi

ROVIGO - Lavoro e morte, un binomio che purtroppo in Polesine, come in tutta Italia, non si riesce a scindere. Il dato aggiornato ad agosto vede in questo 2019, in provincia di Rovigo, quattro decessi di altrettanti lavoratori. Un numero che rispetto ai primo otto mesi del 2018 registra una flessione, visto che lo scorso anno erano stati sei. Una conferma del trend generale di tutto il Veneto, visto che nel periodo gennaio-agosto 2018 le morti sul lavoro erano state 82, mentre nello stesso arco temporale di quest’anno sono state 62.