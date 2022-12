ROVIGO - Luciano Serafin, ex consigliere comunale di Arquà Polesine, in veste di presidente provinciale dell’Anmil ha più volte chiesto a gran voce, alla politica, locale, regionale e nazionale, di rimettere il tema della sicurezza sul lavoro tra le sue priorità. «Ho letto con attenzione e tristemente constatato che nei punti programmatici dei partiti, che hanno concorso alla competizione elettorale di fine settembre, in materia di sicurezza sul lavoro, c’era quasi nulla. Oltre ai soliti proclami, tipici della campagna elettorale, peraltro nemmeno rispondenti all’urgenza del momento, considerati i disastrosi dati sul trend del 2022, nessuno ha preso seriamente a cuore il tema della sicurezza sul lavoro e delle malattie professionali. Un po’ me lo aspettavo, un po’ no. Il tema non ha mai avuto un appeal propagandistico, ma dopo i grandi proclami, a proposito dell’Agenda Draghi credevamo che proprio in virtù dell’impegno di quel Governo, dovesse prendere corpo un approccio teso a ottenere risultati. Oggi è di quello che abbiamo bisogno».

Serafin analizza quello che è stato il 2022 fino ad inizio settembre. «I dati Inail sul trend dell’anno parlano chiaro. C’è poco da interpretare. Rischiamo di vedere incrementate di quasi il 50% le denunce di infortunio e i decessi sul lavoro. Presentarsi in Europa alla vigilia della formulazione di importanti documenti non crediamo sia un bene per il nostro Paese. L’auspicio è che gli infortuni e le morti sul lavoro diventino oggetto di un’azione specifica, decisa e realmente efficace. E noi vogliamo farne parte».

NUMERI IMPIETOSI

Guardando proprio al citato andamento, sono in aumento, nella provincia di Rovigo, i numeri negativi relativi a denunce, infortuni, malattie e morti sul lavoro. I dati emergono dall’elenco fornito dall’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Il riferimento è quello relativo al periodo gennaio-agosto 2022. L’elaborazione dell’Anmil tiene conto di quello che le è stato fornito dall’Inail. Il confronto tra il 2021 e il 2022, vede il Polesine con numeri molto preoccupanti. Lo scorso anno gli infortuni totali denunciati erano stati 1.564, mentre quest’anno sono stati 2.012, facendo registrare un aumento pari al 28,6%. La media nazionale è del più 38,7%, mentre quella regionale è del più 32,1%. Questo il trend nelle altre province venete: Belluno da 1.711 nel 2021 è passata a 2.304 nel 2022 (più 34,7%), Padova 7.900 nel 2021 e 9.614 nel 2022 (più 21,7%), Treviso 8.160 nel 2021 e 11.286 nel 2022 (più 38,3%), Venezia 7.252 nel 2021 e 10.715 nel 2022 (più 47,8%), Verona 8.966 nel 2021 e 10.782 nel 2022 (più 20,3%), Vicenza 8.258 nel 2021 e 11.144 nel 2022 (più 34,9%).



Sul fronte invece degli infortuni mortali, il Polesine è salito da 5 morti nel 2021 a 6 nel 2022, andando in controtendenza a quella che è stata la variazione totale a livello generale, che è stata del meno 12,3% su tutto lo Stivale. L’Italia, infatti, è passata dai 772 morti dello scorso anno ai 677 di quest’anno. In Veneto si è cresciuti, però, da 63 a 65. Questo l’andamento delle altre province venete: Belluno da 3 a 5, Padova da 11 a 9, Treviso da 13 a 5, Venezia da 9 a 12, Verona da 14 a 15, Vicenza da 8 a 13. Infine, le malattie professionali denunciate sono state un vero record in Polesine, che non ha eguali: 94 nel 2021 e ben 272 nel 2022, facendo registrare un più 189,4%. In ambito nazionale nel 2021 le malattie erano state 36.496, mentre nel 2022 sono passate a 39.367 (più 7,9%). In Veneto si è saliti da 2.249 a 2.525 (più 12,3%). Questi i dati delle altre province venete: Belluno 72 nel 2021 e 82 nel 2022 (più 13,9%), Padova da 631 a 773 (più 22,5%), Treviso da 315 a 345 (più 9,5%), Venezia da 369 a 351 (meno 4,9%), Verona da 388 a 349 (meno 10,1%), Vicenza da 380 a 353 (meno 7,1%).