ROVIGO - Una nuova infornata di assunzioni di infermieri all'Ulss Polesana. Ben 47, tutti a tempo indeterminato. Non i 90 di un anno fa, 60 a tempo indeterminato e 30 determinato, ma pur sempre una cifra consistente. Le assunzioni, stabilite con la delibera firmata martedì dal direttore generale Patrizia Simionato, avverranno utilizzando la graduatoria di concorso approvata da Azienda Zero il 29 marzo.

Tuttavia, ben 27 dei partecipanti al concorso che si trovano in posizione utile nella graduatoria sono già dipendenti dell'Ulss 5, ma con contratto a tempo determinato: per loro, quindi, l'assunzione comporterà la trasformazione del contratto a indeterminato. Simionato sottolinea come «un nuovo e ulteriore investimento in professionalità conferma il percorso iniziato dalla direzione aziendale, percorso che trova non poche difficoltà considerata la nota carenza sul mercato del lavoro di professionalità in ambito sanitario, per potenziare e valorizzare le attività e i servizi. Oltre al benvenuto nella nostra azienda, auguro ai nuovi assunti buon lavoro e buon inserimento nei servizi cui saranno assegnati, ricordando sempre che il personale è il più prezioso patrimonio aziendale».

Le carenze di personale, comuni a tutte le aziende sanitarie, sono un problema al quale si cerca di ovviare in ogni modo. Oltre agli infermieri, a mancare sono anche i medici, tanto che come si legge in un'altra delibera, sempre del 30 maggio, si rimpingua di 30mila euro la somma di 1,4 milioni stanziata per i 27 incarichi libero-professionali conferiti a medici per lo svolgimento delle attività assistenziali, sia di reparto che ambulatoriali, nelle Unità operative degli ospedali.