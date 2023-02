ROVIGO - A gennaio in Polesine il numero dei lavoratori dipendenti nel privato sono cresciuti di oltre tre centinaia. In realtà, nel 2022 l’inizio dell’anno era stato più brillante, con 402 posti di lavoro in più rispetto ai 329 di quest’anno. Nel gennaio 2021, invece, erano stati appena 80, tuttavia era stato il valore più alto di tutte le province venete, con un bilancio regionale pari a meno 1.921 contratti. E anche il gennaio dello scorso anno aveva fatto registrare a livello veneto una flessione di ben 1.888 posti di lavoro. Nel mese appena trascorso, invece, in tutta la regione il bilancio occupazionale è stato di meno 161 contratti, fra quelli nuovi e quelli cessati.

L’ANALISI

Come nota Veneto Lavoro, «questo inizio di 2023 ha evidenziato un andamento sostanzialmente stabile, con un saldo tra assunzioni e cessazioni appena negativo e un aumento della domanda di lavoro del 5% rispetto allo scorso anno. Il bilancio occupazionale, migliore rispetto a quelli registrati nel 2022 e nel 2021, ma ancora al di sotto della situazione pre-pandemica, è frutto della perdita di 9mila rapporti a tempo determinato non del tutto bilanciati dall’aumento dei contratti stabili, più 8.800, e da un saldo dei contratti di apprendistato quasi invariato, più 69».

Per quanto riguarda il Polesine, il mese scorso le assunzioni sono state 3.492, 94 in meno rispetto alle 3.586 del gennaio 2022. Sostanzialmente è questo a determinare il rallentamento della crescita occupazionale, perché le cessazioni, invece, sono state una ventina in meno, 3.163 rispetto alle 3.184 di un anno fa. Questo dopo un 2022 che in seguito al rimbalzo occupazionale del 2021, ha fatto registrare un rallentamento. Una tendenza comune a tutte le province del Veneto, ma più netta in Polesine, perché rispetto ai 2.080 contratti in più del 2021, come saldo fra i nuovi contratti e i contratti cessati, nel 2022 il saldo è sì rimasto positivo, ma si è praticamente dimezzato, con 1.013 posti di lavoro in più. Va sempre ricordato, comunque, che proprio il Polesine, grazie anche all’effetto Amazon, è stata l’area che ha retto meglio il contraccolpo occupazionale della pandemia, chiudendo comunque il 2020 con 734 posti di lavoro in più, solo due centinaia in meno rispetto ai 969 del 2019. Da notare che il rallentamento dello scorso anno è stato dovuto in larga parte a un aumento delle cessazioni, mentre in questo primo scorcio dell’anno sembrano essere le assunzioni a rallentare.

IL FUTURO

Troppo presto per profetizzare cosa riserveranno i prossimi mesi. Certo il caro energia non aiuta. Ci sarà poi da capire quale saranno i contraccolpi sull’edilizia della fine dei bonus. E come nota Veneto Lavoro, bisogna considerare anche un calo strutturale dell’agricoltura, che in Polesine è un settore di grande rilevo perché fra agricoltura vera e propria, trasformazione e pesca, assorbe un quarto delle imprese attive. A gennaio, a livello regionale, il settore primario, oltre a una diminuzione delle assunzioni del 4%, evidenzia anche un saldo negativo di circa 300 posti di lavoro dipendente.

Tralasciando il capitolo qualitativo oltre che numerico della dimensione del lavoro, va poi considerato chi un lavoro proprio non ce l’ha e lo sta cercando. Il flusso delle dichiarazioni di disponibilità in Veneto a gennaio è stato pari a 13.200 unità, in aumento rispetto al 2022 del 14%, che come spiega Veneto Lavoro, è «imputabile alla ripresa delle movimentazioni in entrata e uscita dal mercato del lavoro». In Polesine le dichiarazioni di disponibilità a gennaio sono state 678 rispetto alle 591 del gennaio 2022, con una crescita del 14,7% in linea con la tendenza regionale. Al 31 gennaio scorso, in provincia di Rovigo, si contavano 19.235 disoccupati, che sono quelli che non hanno un lavoro, ma lo stanno cercando, a differenza degli inattivi, 11.345 donne e 7.890 uomini. La componente giovanile è pari a solo 3.888 persone in cerca di occupazione. Ai disoccupati si aggiungono i 4.297 in sospensione.