ROVIGO - Un cavo interrato per 500 metri con la sparizione della linea aerea per servire in modo adeguato la zona industriale sud della città. E successivamente il raddoppio della tensione per servire il centro della città. Sono gli interventi che l'Enel, o meglio E-Distribuzione ha in agenda in queste settimane e che porterà a una sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica domani, con orari e strade coinvolte indicate negli avvisi che sono stati affissi nelle zone interessate, per eseguire il collegamento della nuova linea. Prosegue in questo modo il programma di potenziamento e innovazione tecnologica della rete elettrica nel capoluogo di Rovigo. L'opera nasce da una completa riqualificazione dei componenti della cabina secondaria "Citta Giardino 1", definito da E-Distribuzione «snodo importante per la rete residenziale e industriale cittadina, che assicurerà un servizio elettrico ancora più efficiente».

L'opera

Il progetto prevede il collegamento di un nuovo cavo interrato a Media tensione, lungo oltre 500 metri, che consentirà di congiungere le due linee elettriche che alimentano la Zona industriale, con la contestuale demolizione di una parte di linea elettrica aerea, sempre a Media tensione, che attraversa il canale Adigetto. Verso la metà di aprile, poi, spiega ancora E-Distribuzione, quale completamento dell'intervento sopra descritto, verrà avviato il raddoppio di tensione (da diecimila a ventimila volt) di due linee elettriche che alimentano il centro cittadino. Grazie, inoltre, all'installazione di apparecchiature necessarie ad automatizzare il funzionamento della cabina secondaria e di sistemi per il suo telecontrollo e al raddoppio di tensione, il Centro operativo E-Distribuzione di Mestre «potrà in qualunque istante monitorare e intervenire da remoto per assicurare i migliori standard di servizio e in caso di guasto accidentale, una rapida ripresa della fornitura anche senza intervento dei tecnici sul posto», precisa E-Distribuzione, che sottolinea anche come si tratti «di un intervento che oltre al potenziamento della rete, consentirà di migliorare l'efficienza nel trasporto di energia, l'integrazione tra gli impianti e come risultato finale, la qualità del servizio offerto a cittadini e imprese».

Il commento

«Una rete più potente - chiarisce ulteriormente Enrico De Toni, Responsabile E-Distribuzione Unità territoriale di Rovigo - è intrinsecamente più sicura e affidabile. Il nostro programma di adeguamento e sviluppo delle infrastrutture elettriche nella provincia rodigina coinvolge ogni aspetto tecnico e gestionale necessario per avere una rete resiliente, ovvero in grado di reagire positivamente ad ogni situazione. Parallelamente stiamo lavorando per aumentare sempre più il livello di automazione e di "intelligenza" della rete di distribuzione. Ma il nostro impegno non si ferma qui e continuerà per assicurare la massima affidabilità delle reti e un elevato livello del servizio sul territorio».