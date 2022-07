ROVIGO - Lastre di marmo sconnesse, alcune mancanti, buche e avvallamenti qua e là. La situazione della pavimentazione sotto i portici di via Badaloni è stata portata all’attenzione del consiglio comunale dal consigliere Mattia Moretto (Fratelli d’Italia) che ha presentato un’apposita interrogazione alla giunta. «Abbiamo diverse segnalazione sulla necessità di intervenire sul manto sottostante i portici di via Badaloni – ha affermato Moretto - Ci sono porzioni di manto che necessitano di manutenzione perché versano in condizioni disastrose da troppo tempo, creando non pochi problemi in termini di sicurezza per i pedoni. Proprio per questo chiedo una concreta manutenzione del sottoportico in questione». Alla richiesta di Moretto ha fatto seguito la risposta in aula dell’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Favaretto che ha evidenziato come il problema sia ben noto all’amministrazione.

Modifiche alla viabilità

Del resto, proprio via Badaloni è al centro delle modifiche alla viabilità che saranno introdotte dal nuovo Piano del traffico a cui sta lavorando la giunta. Lo strumento urbanistico, un volta varato da giunta e consiglio, dovrebbe estendere il regime di “zona a traffico limitato” sull’intera piazza Duomo e, a seguire, lungo via Badaloni fino all’incrocio con via Sacro Cuore. O, almeno, questa è l’intenzione dichiarata dal sindaco Edoardo Gaffeo che, anche nei giorni scorsi, ha dichiarato come il suo “sogno” sia quello, addirittura, di pedonalizzare l’intera strada. Prima di arrivare a questo, però, il restyling del porticato e, in via ancora più urgente, la sua pavimentazione dovrà essere realizzato. Per l’assessore Favaretto, comunque, «è arrivato il momento» di provvedere alla ristrutturazione della pavimentazione. L’intervento, secondo l’intenzione dell’amministrazione, dovrebbe essere realizzato utilizzando le risorse provenienti dai vecchi Piruea che il Comune deve escutere.