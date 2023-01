ADRIA - La ditta Eco Studio di Porto Viro si è aggiudicata dopo trattativa sul Mepa, per l'importo complessivo di 22mila euro, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei ponti del territorio comunale. L'operazione ponti però, sono ben 240 le infrastrutture esistenti nel territorio comunale, secondo il cronoprogramma del piano triennale delle opere pubbliche 2023- 2025, è stata inserita per un impegno di spesa di un milione e mezzo di euro nell'annualità 2024. Il Comune ha inoltre affidato ad As2 l'incarico di supporto alla attività di gestione e messa in sicurezza dei ponti. Il primo stralcio affidato all'azienda rodigina, che ha riguardato la valutazione delle sicurezza ed il monitoraggio dei 53 strutture, contabilizza una spesa di oltre 48mila euro. Un secondo stralcio, invece, prevede un impegno, per 187 ponti, di oltre 69mila euro.

Punti critici

Due soprattutto le situazioni critiche che richiedono un intervento urgente ed immediato: ponte Gigli e ponte Canareggio. Nel primo caso, il giunto longitudinale del manufatto stradale sul Canalbianco che mette in collegamento via Aldo Moro, sede del polo scolastico, con riviera Cengiaretto e via Malfatti, strade di uscita e di ingresso alla città, è lesionato. L'intervento di riparazione viene considerato dai tecnici di primaria importanza. Al momento lungo la possibile linea di lesione, al centro tra le due carreggiate, sono stati posizionati dei delineatori flessibili. L'operazione prevede una spesa di 81mila euro. Nella relazione tecnica illustrativa per quanto riguarda la struttura, inaugurata nel 1982 per unire le due sponde del Canalbianco, sono previsti, oltre la riparazione del giunto, anche la verifica di sicurezza per la transitabilità temporanea ed un intervento globale di ripristino e di rinforzo.

Critica anche la situazione di ponte Canareggio. Ancora da stimare però i costi dell'intervento. Anche qui viene ritenuta necessaria una verifica di sicurezza per la transitabilità temporanea e di un intervento di monitoraggio degli appoggi, i giunti, delle travi Gerber, dal l nome dal loro inventore, Heinrich Gottfried Gerber, utilizzati negli anni dal 1960 al 1980 per la costruzioni di ponti e viadotti. I soldi saranno attinti dal finanziamento di un milione di euro fornito dal Ministero dell'Interno a palazzo Tassoni. Il Comune di Adria nella graduatoria finale si era piazzato al 3051° posto ma aveva ottenuto il contributo a seguito di scorrimento della graduatoria. L'operazione messa in sicurezza dei ponti era partita ancora nell'agosto del 2018 dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova tanto che l'amministrazione comunale, nel 2020, consapevole delle situazioni createsi per i ponti sullo scolo Manin e sul collettore Bresega, aveva commissionato delle indagini per la verifica della stabilità e della sicurezza delle suddette strutture ed erano stati acquisiti agli atti i rapporti di sopraluogo urgente redatti dallo Studio Micheloni di Lastra a Signa (Fi), in riferimento ai quali erano stati adottati alcuni provvedimenti; Le verifiche statiche su tutti gli altri ponti ed i manufatti stradali di pertinenza del Comune di Adria, propedeutiche all'eventuale esecuzione di successivi interventi di messa, al fine di garantire la pubblica incolumità, erano state affidate alla ditta Elletipi di Ferrara.