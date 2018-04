«Il cantiere rovina il mio palazzo»: il marito della Casellati blocca i lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA - Nuovo braccio di ferro tra ile l’avvocato, marito del presidente del SenatoDopo i ricorsi e i contro ricorsi legati al valore dei terreni di località Ca’ Bianca dove avrebbe dovuto sorgere la nuova area industriale della città, anche i marciapiedi di riviera Matteotti, dove si affaccia lo storicodiventano motivo di contesa.Nel primo caso che riguarda, secondo l’avvocato Casellati, l’imposta andrebbe versata sulla base del reddito dominicale dei terreni considerati come agricoli e non edificabili, dal momento che di insediamenti e anche di richieste, finora non c’è stata neppure l’ombra.Per quanto riguarda ildella riviera, invece, sempre a parere del legale, il metodo usato per demolire la pavimentazione esistente non sarebbe stato adeguato dal momento che teme. I lavori di restyling infatti sono bloccati da oltre una settimana per la richiesta inoltrata da Casellati al Comune didell’attuale marciapiede con ilo con il demolitore con il consiglio di usare un sistema meno invasivo come, ad esempio, martello e scalpello.La cosa ha fatto drizzare le antenne ai commercianti della zona che si sono«Il proprietario di un immobile ha chiesto di usare adeguati sistemi per demolire l’attuale pavimentazione affinché non siano arrecati danni al suo palazzo - spiegano -. La ditta che si è aggiudicata l’appalto ha sospeso i lavori in quanto tale procedura richiede tempi più lunghi. Il Comune invece non intende accollarsi costi ulteriori».Ma il comitato è arrabbiato anche per un altro motivo: «Abbiamo chiesto che, fino a quando non si sbloccherà la situazione, il cantiere sia sgomberato in modo da far transitare le auto e dare respiro alle nostre attività, consentendo a tutti i cittadini di usufruire di questa arteria stradale strategica - hanno precisato dal comitato -. Tuttavia le risposte che abbiamo ricevuto sono state negative».Secondo iil cantiere rappresenta un “costo” per tutta la collettività.«La ditta appaltatrice quasi sicuramente chiederà una maggiorazione dei costi per la sosta forzata - aggiungono i commercianti -. Il Comune dica per quale motivo non sia stato previsto nel capitolato d’appalto che la demolizione venisse eseguita con più cura e con una attrezzatura idonea a non recare danno agli immobili del centro città, molti dei quali sono storici».Oltretutto i tempi dei lavori si allungherebbero ormai ben oltre iinizialmente previsti, tanto che non è esclusa un’azione legale nei confronti dell’amministrazione comunale: «Il comitato procederà per le vie legali per farsi riconoscere da palazzo Tassoni il mancato ricavo, qualora continui questa stallo a danno non solo nostro, ma di tutti i cittadini.