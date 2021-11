ROVIGO - Mentre crescono ancora i ricoveri, da 25 a 29 in 24 ore, un incremento del 16%, fra l'altro con i posti letto occupati in Terapia intensiva saliti a cinque, tornano ad intensificarsi anche i controlli sul fronte del rispetto delle norme previste per contenere i contagi e di quelle sull'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. E non sono mancati i furbetti del novaccino beccati in castagna. Nella tarda serata di San Martino, sulla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati