Lauree in piazza con cerimonia all'americana

Per la prima volta il centro di Rovigo ospiterà una cerimonia pubblica con i nuovi laureati "ferarresi" modello college americani. L'evento è in calendario sabato 19 in piazza Garibaldi a partire dalle 11. L'approccio sarà sobrio, darà priorità assoluta al rispetto delle norme anti-Covid e soprattutto sarà l'occasione di celebrare finalmente, dopo il lockdown, un traguardo fondamentale per gli studenti della sede rodigina del dipartimento di Giurisprudenza dell'università di Ferrara, che durante la quarantena hanno completato i propri studi a distanza. Avranno la possibilità, nel cuore del centro cittadino, di ricevere dai propri docenti la pergamena di laurea, insieme ai compagni di corso e ai propri familiari.



RICONOSCIMENTO

«Il conseguimento della laurea è una meritata conquista, che nell'eccezionalità dei mesi scorsi molti studenti non hanno potuto condividere con le famiglie e i loro compagni di studio - spiega il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Daniele Negri - perciò abbiamo ritenuto fosse giusto dare a tutti i nostri studenti la possibilità di celebrare ufficialmente questo traguardo. Sarà un evento gioioso, pubblico e sicuro, realizzato anche grazie al sostegno del Comune, che ha immediatamente incoraggiato questo ulteriore passo verso la normalità della vita accademica».

Nelle settimane successive, infatti, riprenderanno anche le lezioni del nuovo anno accademico, con momenti sia in presenza sia a distanza, secondo un calendario già comunicato agli studenti. Sarà massima l'attenzione a garantire la sicurezza di tutti e un'esperienza formativa all'altezza del Dipartimento di Giurisprudenza dell'università di Ferrara, riconosciuto ufficialmente dal ministero dell'Università e della Ricerca come di eccellenza.



L'ORGANIZZAZIONE

Per il momento, il ritorno verso la normalità sarà scandito dall'evento d'eccezione in calendario sabato prossimo. L'accesso all'area della cerimonia sarà consentito a un numero limitato di ospiti per ciascun laureato e soltanto su prenotazione. Chi darà conferma rispondendo alla e-mail che è stata inviata nei giorni scorsi agli account personali degli studenti, riceverà l'invito definitivo con tutti i dettagli (luoghi, orari e documenti) e le norme di sicurezza da seguire. Chi non potrà essere presente, potrà ricevere la propria pergamena di laurea seguendo le indicazioni disponibili sul sito internet dell'ateneo. In caso di maltempo la cerimonia si sposterà al teatro Don Bosco.

