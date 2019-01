Il predone di auto e furgoni immortalato dalle telecamere /Foto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LENDINARA - Un uomo in bici, con il cappuccio calcato in testa e parzialmente travisato, si avvicina furtivo a un'auto e a un furgoncino parcheggiati. Tira fuori una piccola torcia e sbircia con questa attraverso i finestrini. Poi se ne va, velocemente e di soppiatto così come era arrivato. È piena notte e tutto si svolge in pochi secondi immortalati da una videocamera di sicurezza. È stato il titolare del noto e ben avviato negozio di elettrodomestici e telefonia Video 1, in via Marchefave, la strada che va da Lendinara a Villanova del Ghebbo a condividere il filmato su Facebook con un commento stringato: «Ore 2.24 siamo a Lendinara e non a Milano o Roma.Se non avessi avuto la telecamera con il faro che si è acceso cosa sarebbe successo? Facciamo sbarcare tutti». In calce al post, condiviso anche nel gruppo sei di Lendinara se, si è scatenata una ridda di commenti di ogni tipo, anche se il video non riprende nulla di penalmente rilevante. L'intento dell'uomo, però, sembra chiaro.