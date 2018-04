Ladro di elemosine arrestato dai carabinieri nascosti nel confessionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Questa volta, dentro il confessionale della parrocchia di Sant'Andrea, a Pontelongo, non si è seduto il sacerdote, ma un carabiniere in borghese, pronto ad arrestare il ladro specializzato in furti di offerte. Sorpreso sul fatto un pensionato di 64 anni, residente a Rovigo, Guerrino Fanchin, già noto alle forze dell'ordine, che con un metro e un nastro biadesivo era riuscito a sottrarre 5 euro dalla cassetta delle elemosine. Il giudice l'ha condannato a tre mesi (pena sospesa) e 200 euro di multa.