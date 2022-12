Ladri in villa, forzano la cassaforte: rubano soldi, lingotti d'oro e una collezione di Rolex

ROVIGO - Un furto con un bottino da capogiro. I ladri che sono entrati in un'abitazione di un importante professionista un nel quartiere rodigino di San Bortolo, infatti, hanno messo le mani non solo su una consistente somma di denaro in contanti, ma anche su una preziosa collezione di orologi Rolex, di enorme valore, nonché su alcuni lingotti d'oro. Il tutto era custodito all'interno di una cassaforte, che non è riuscita però a fermare i ladri, che dopo essere entrati all'interno della villa l'hanno raggiunta e scassinata, portando via tutto quanto era contenuto al suo interno.

Un furto ben diverso rispetto a quelli che stanno purtroppo flagellando il territorio polesano, perché in questo caso ad agire sembra essere stata una banda che sapeva dove cercare e, soprattutto, cosa prendere. Non “banali” topi d'appartamento. Sul furto di grosso calibro sta indagando la polizia, con le pattuglie della Squadra Volanti che sono subito accorse quando il proprietario di casa, rientrando, ha scoperto con sgomento quanto era accaduto.