Novantenne derubata dei rispami di tutta una vita nascosti nel materasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Esce a fare la spesa e i ladri ne approfittano per svaligiarle la casa, rubando non solo i gioielli di famiglia ma anche i risparmi di una vita nascosti sotto al materasso. La novantenne di Borsea, frazione di Rovigo, derubata venerdì mattina pensava di aver trovato un nascondiglio sicuro per le migliaia di euro accantonate con fatica negli anni, pensione dopo pensione. Invece per i ladri è stato un gioco da ragazzi entrare nella sua villetta vicina all’Interporto e arraffare monili e contanti, per un bottino complessivo ancora da quantificare con precisione.