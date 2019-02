Ladri di sigarette, "stecche" rapinate in pieno giorno al bar della stazione

ROVIGO - È di circa ottomila euro il bottino dell'ennesimo colpo dei ladri di sigarette che sono tornati a colpire in città con un raid che da furto si è trasformato in rapina. Tutto è avvenuto martedì, in pieno giorno e in un punto che più centrale non si può: piazza Riconoscenza, dove il viavai è continuo. La rivendita presa di mira, infatti, è il bar della stazione, sempre frequentatissimo. Era più o meno mezzogiorno e mezzo quando i malviventi sono passati all'azione, approfittando delle operazioni di scarico della merce appena acquistata. Scatoloni di sigarette. Leggeri e preziosi. Non tracciabili. Portati via dall'auto del 59enne che era appena andato a rifornirsi al deposito di viale della Scienza. I ladri sapevano il fatto loro e si sono mossi in modo fulmineo, asportando le stecche dalla macchina.





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO