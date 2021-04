Tentano di rubare nell'officina di Guglielmo gomme, fuga dei ladri con sparatoria

ROVIGO Sparatoria con le forze dell'ordine e fuga all'alba per i ladri che stamane hanno preso di mira l'officina Guglielmo Gomme in zona industriale a Rovigo. I due malviventi entrati in azione sono stati indotti alla fuga dall’arrivo dei vigilantes di Sicuritalia allertati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano in quadrato i ladri mentre frugavano in armadi e scaffali. Il successivo arrivo sul posto delle Forze dell’Ordine e la fuga hanno scatenato il conflitto a fuoco. Nulla sembra sia stato rubato ma l'episodio segnala una recrudescenza di eventi malavitosi anche in provincia di Rovigo.