Rubavano le marmitte dalle auto parcheggiate nei centri commerciali in 5 minuti: in manette la banda dei rom

ROVIGO - Nella mattinata di venerdì 29 aprile 2022, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Rovigo, unitamente a personale dei Comandi Compagnia Carabinieri di Rovigo, Castelmassa, Adria e Chioggia, a conclusione di una articolata attività investigativa hanno dato esecuzione a cinque misure cautelari, emesse dal Gip presso il Tribunale della Repubblica di Rovigo, Pietro Mondaini, nei confronti di quattro uomini e una donna residenti in provincia di Rovigo e a Cavazere (Venezia) di etnia rom, ritenuti responsabili di circa quaranta furti, in particolare sei mezzi d’opera e svariate marmitte catalitiche da autovetture lasciate in sosta, commessi nelle province di Rovigo, Venezia, Ferrara, Padova e Bologna.

L’attività d’indagine – coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo, Andrea Bigiarini, è iniziata nel mese di agosto 2021, a seguito della presentazione di due denunce di furto di autocarri modello “Iveco Magirus” (da cui ha preso nome l’indagine), e ha consentito di individuare i componenti di un sodalizio criminale che, muovendosi tra le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, hanno realizzato numerosi furti di e su veicoli.

Dopo un iniziale e specifico interessamento nei confronti di mezzi pesanti, il gruppo si è concentrato sulla sottrazione di marmitte catalitiche da autovetture in sosta, che venivano asportate anche di giorno e in luoghi frequentati, quali ad esempio, i parcheggi antistanti i centri commerciali e supermercati, con una celerità e una perizia tali (non occorrevano mai più di cinque-sette minuti per portare a termine il “colpo”) da consentire loro di dileguarsi in brevissimo tempo. Il 29 aprile sono stati così bloccati e condotti in carcere 4 uomini, mentre una donna è stata posta agli arresti domiciliari.