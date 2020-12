Si alzano e trovano i ladri in casa, paura in centro storico e frazioni

ROVIGO Ladri scatenati nei quartieri e nelle frazioni della città. Dopo il furto subito da Silvia Cavalieri lo scorso 10 dicembre, in viale Verona, con danno economico stimato sui 10mila euro, avvenuto nel quartiere di San Bortolo, i malviventi sono tornati a colpire, razziando in diverse abitazioni del centro storico, ancora a San Bortolo, in centro e a Borsea.

E visto che dalle 22 alle 5 non si può più uscire di casa, ecco che i ladri hanno deciso di seguire alla lettera gli ultimi Dpcm del Governo, facendo visita alle case in orari poco consueti, come quelli delle prime ore del mattino. Questo, però, comporta anche il rischio di trovarsi davanti proprio ai padroni di casa, che andando a fare colazione prima del lavoro, si sono imbattuti in due individui.

AMARO RISVEGLIO

È successo lunedì di mattina presto in un condominio in via Savonarola a Borsea. La famiglia, che vive al terzo piano di un edificio sulla strada principale della frazione, si sono svegliati alle 5.30, scoprendo i ladri che erano appena entrati in casa e che si trovavano in salotto. Per loro il bottino è stato pari a zero, dato che sono dovuti scappare subito. Un incontro che i diretti interessati, però, preferiscono non raccontare.

COLPO IN PIENO GIORNO

Molto peggio è andata a una famiglia residente in via Beata Maria Chiara, una strada laterale di viale Oroboni, non distante dal cimitero e anche dal comando della Polizia locale. Qui si trova una villetta di recente costruzione. I malviventi hanno distrutto tutto, la casa è stata depredata del tutto e messa sotto sopra. Solamente i due cuccioli di pastori Bovaro del Bernese sono rimasti incolumi, ma dalla paura per l’inattesa presenza degli estranei, i ladri, che hanno aperto e chiuso le porte come niente, hanno addirittura urinato in casa. Al ritorno la moglie, proprietaria di un negozio in via Fuà Fusinato, il padre e i due figli hanno trovato tutto quanto rovistato, ma almeno hanno potuto rincuorarsi che ai loro due cagnolini non sia stato fatto alcunché di male.

ALTRI ASSALTI

Tornando nell’area tra San Bortolo, che a quanto pare è una zona che piace molto ai criminali visto e considerato l’alto numero di furti, e centro città, altri episodi denunciati si sono verificati nelle vie Malcesine e Torbole, con presa di mira anche la casa di un noto dentista.

IL SOSPETTO DI UNA BANDA

Le forze dell’ordine in queste ultime settimane stanno ricevendo numerose segnalazioni, come spesso avviene in questo periodo dell’anno, nel corso del quale i furti aumentano in coincidenza con le festività natalizie. Si sospetta che ci possano essere le solite bande dell’Est Europa, ma anche di zingari. Si pensa che almeno siano tre ad agire ogni volta: un palo, posizionato all’inizio della strada dove si agisce, e due che entrano a razziare.

LA TESTIMONIANZA

«Polizia e Carabinieri purtroppo hanno le mani legate - racconta Silvia Cavalieri, che dopo il furto subito il 10 dicembre, sta ancora finendo di riparare tutti i danni subiti alla casa dove abita con la madre -hHo dovuto andare a dormire nel divano letto in soggiorno, visto che la mia stanza, ma non solo, è ancora da sistemare. Mi è stato riferito che i gioielli di famiglia saranno stati fusi in lingotti o venduti in qualche posto. Mi è anche stato consigliato di andare a vedere nei siti di oggetti smarriti. Non si riesce più a vivere in questo modo, perché si ha sempre il timore di essere derubati. Tra l’altro il rischio di trovarsi faccia a faccia con i ladri è aumentato, con i nuovi orari di permesso fuori da casa: o alle prime ore del giorno o poco prima di sera, come successo nel mio caso».

