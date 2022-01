ROVIGO - Ancora allarme furti in Polesine. Alcuni malintenzionati hanno provato a entrare in una casa di via Rodolfo Rossi, nella frazione di Grignano. L'episodio si è verificato verso le 18.30 di giovedì: hanno bloccato il cancello con un fil di ferro e danneggiato le finestre. Per una coincidenza, la residente è rientrata a casa appena in tempo e ha notato che il cancello aveva un sospetto malfunzionamento. La donna ha quindi avvertito il compagno, che le ha suggerito di non entrare e attendere l'arrivo delle forze dell'ordine. Sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno confermato l'intrusione e i danni causati a una finestra. Nel frattempo nessuna traccia dei malviventi: sono fuggiti a piedi, senza bottino, dall'uscita posteriore che si affaccia sulla campagna. La coppia ha deciso comunque di sporgere denuncia.



AVVISI AI RESIDENTI

Inevitabile, come avviene nei piccoli centri, il tam tam virtuale per mettere in pre-allarme la comunità. Questo il post pubblicato da una residenteall'interno del gruppo Facebook Grignano Polesine libera: «Attenzione: ladri in via Rodolfo Rossi, sono passati nel tardi pomeriggio. Consiglio di tenere le luci accese, soprattutto se avete dei campi dietro la casa». Poche righe utili a ribadire i consigli già suggeriti, a più riprese, dalle forze dell'ordine: annotare le targhe delle auto sospette, chiamare i Carabinieri o la Polizia in caso di movimenti strani nei pressi delle abitazioni. E attenzione al rischio truffe per i più anziani: non aprire mai agli sconosciuti che si fingono addetti di ditte e imprese per vendere servizi, ma che in realtà sono truffatori esperti e con scuse banali cercano di entrare nelle abitazioni.



COLPI CONTINUI

Nelle ultime settimane, purtroppo, si sono moltiplicati furti e tentati colpi. Il comune di Bosaro, per esempio, è stato preso di mira due volte nel giro di soli cinque giorni da alcuni malintenzionati. Lo scorso sabato, in pieno centro, ignoti hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per intrufolarsi in casa, mettere a soqquadro le stanze e fuggire via con soldi e gioielli. Pare che abbiano sfruttato la grondaia per arrampicarsi al primo piano di una palazzina, poi con un attrezzo hanno forzato la finestra e agito indisturbati. Il lunedì della stessa settimana, un residente di via Basse ha notato movimenti sospetti e ha poi trovato il cancello di casa sfondato: solo la presenza dell'uomo in casa ha fatto desistere i ladri, che se ne sono andati praticamente a mani vuote.

A metà gennaio altri furti nelle case di Barbuglio, frazione di Lendinara. La testimonianza sui social di una residente quel giorno: «Tenete gli occhi aperti, i ladri hanno fatto visita nella casa ad angolo a Crosara tra le 17.30 e le 19. Il proprietario si è assentato e sono entrati da una finestra e verso le 23.30 mia figlia, che era a letto, è stata svegliata da rumori alle inferriate della camera. Siamo andati subito a controllare ma non abbiamo visto niente: non sapendo quello che fosse successo in precedenza nell'altra casa, abbiamo pensato che potesse trattarsi di un gatto, ma a questo punto ci sorgono dei dubbi».

A. Gar.