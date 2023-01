OCCHIOBELLO-BERGANTINO - (A. Gar.) Un'altra serata movimentata per i residenti di Occhiobello. A pochi giorni dal precedente allarme, scattato in via Falcone a Santa Maria Maddalena, stavolta i ladri hanno cercato di intrufolarsi in un'abitazione a Occhiobello, all'angolo tra via Puccini e via Savonarola. I vicini si sono accorti di strani movimenti e, gridando, sono riusciti a mettere in fuga i malintenzionati che stavano cercando di entrare. Il tentato colpo è avvenuto martedì sera verso le 22 e sono stati avvisati i carabinieri, intervenuti per effettuare un sopralluogo nella zona segnalata dai residenti, ma degli ignoti nessuna traccia. Venerdì scorso, alle 20.30, i malviventi avevano messo nel mirino l'appartamento di un condominio a Santa Maria, al secondo piano, in via Falcone. La famiglia in quel momento si trovava in casa e si sarebbe ritrovata faccia a faccia con i ladri, se non fosse stato per l'intervento provvidenziale di una vicina che, urlando, li ha fatti scappare. L'allarme micro-criminalità nell'ultimo periodo si è esteso, in maniera preoccupante, in altri comuni del Medio e Alto Polesine, tra questi Bergantino. Venerdì i ladri hanno provato a entrare in una casa di via San Giovanni, ma sono stati notati e quindi sono fuggiti a gambe levate senza alcun bottino.



L'ALLARME

Sull'allarme furti in paese, inoltre, è intervenuto il sindaco Lara Chiccoli: «Abbiamo saputo che c'è stato un tentativo di furto in via San Giovanni, ma i proprietari erano svegli e i ladri, fortunatamente, non sono riusciti a entrare in casa. C'è stato un episodio simile la notte di Capodanno, in via Campo. Sono prese di mira le vie laterali di Bergantino, dove non sono installate le telecamere di videosorveglianza che non riescono a coprire l'intero territorio. Le telecamere sono presenti in piazza, nella zona del parco e del cimitero, nel tratto arginale dove sono posizionate le panchine. Ai cittadini chiediamo di segnalare, immediatamente, ogni movimento sospetto alle forze dell'ordine».