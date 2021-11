Ladri tentano il colpo mentre casalinga prepara la cena: lei esce in giardino e li mette in fuga

GUARDA VENETA - Mentre prepara la cena, i ladri cercano di fare irruzione in casa: ma lei se ne accorge, corre in strada urlando e li mette in fuga.

LA DISAVVENTURA

E’ il brutto episodio capitato martedì sera a una residente di via Giacomo Matteotti, in centro a Guarda Veneta. La donna ha deciso di raccontare la disavventura, che avrebbe potuto concludersi in maniera peggiore: «Erano le 19.30 e stavo cucinando: ho sentito dei rumori, ma all’inizio non ho dato importanza, sembrava un fruscio e ho pensato venisse dai vicini. A un certo punto ho invece udito un rumore forte, la tapparella che si alzava e scendeva con forza: ho capito che qualcuno stava entrando in casa e sono scappata. Ho cominciato a urlare e i ladri si sono dileguati. Non hanno portato via nulla, ma hanno forzato la finestra con un cacciavite e l’hanno danneggiata. E’ strano che i ladri abbiano tentato di entrare mentre c’era in casa qualcuno, forse avevano “calcolato” male i tempi».

APPROFONDIMENTI MESTRE Sente rumori strani nell'appartamento al piano di sotto e lancia... MIRANESE Ladri scatenati nelle abitazioni, caccia a una banda di tre persone PADOVA «La nostra casa messa a soqquadro dai ladri: rubati i ricordi...

LA PAURA

La signora è rimasta scossa: «Abito da sempre a Guarda Veneta e non mi era mai successo niente di simile. Sono andata subito a chiedere aiuto a mia sorella e ho avvisato gli altri residenti della via, per mettere in guardia la comunità. Pare non ci siano stati altri tentativi di furto nello stesso giorno, gli ultimi risalgono a settimane fa». La donna ha chiamato forze dell’ordine: «Sono intervenuti i carabinieri di Ceregnano e mi hanno detto che sono stata fortunata, perché se mi fossi trovata al piano superiore, scendendo le scale in quegli istanti, avrei rischiato di trovarmi faccia a faccia con i malviventi. Fortunatamente ero al piano terra e ho usato l’uscita sul retro».

Sarà difficile, tuttavia, rintracciare i malviventi: «Non ho visto se si sono allontanati a piedi o in macchina, inoltre in via Matteotti non sono presenti le telecamere di videosorveglianza».