Ladri acrobati svaligiano la casa, si gettano dal terrazzo: fuga tra la gente

LENDINARA - Pasqua di lavoro per iche domenica 21, poco dopo le 20, hanno svaligiato una casa in pieno centro a. Scoperti, sono stati protagonisti di unarocambolesca sotto gli occhi increduli di numerose persone dopo essersi gettati dal terrazzo all'arrivo dei proprietari. L'incredibile episodio è avvenuto nell'abitazione di Adolfo Furegato,molto noto in città, e della moglie Maria Teresa Brunello, che si trova all'angolo tra via Marconi e via Varliero. Un luogo in pieno centro, con continuo passaggio di pedoni e auto, ma questo non è bastato a scoraggiare due ladri dall'entrare in azione attorno all'ora di cena.