Lo abbraccia e gli sfila l'orologio, denunciata un'abile ladra romena

GIACCIANO CON BARUCHELLA - Gli ha sfilato l'orologio dal polso con la cosiddetta “tecnica dell'abbraccio”. Deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica la romena 36enne senza fissa dimora e con numerosi reati contro il patrimonio a proprio carico, che l'altro ieri ha derubato una persona anziana a Giacciano con Baruchella. Con il banale pretesto di chiedere informazioni, la ladra si era avvicinata alla sua vittima e per ringraziarlo lo ha abbracciato. Un gesto che non ha creato sospetti nell'anziano, il quale si è accorto del furto del suo orologio da polso solo qualche ora dopo. I carabinieri della stazione di Trecenta si sono subito attivati per le indagini fino ad individuare la donna e a denunciarla per furto con destrezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA