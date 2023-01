MELARA - Il campione della Motogp Jorge Lorenzo alla Techical Park di Melara. I dipendenti dell’azienda leader nel settore divertimenti e parchi viaggianti, inaspettatamente, hanno visto il tre volte campione del mondo di Motogp aggirarsi interessato alla fabbrica e ai suoi prodotti. Il primo contatto del campione e del suo socio con la ditta veneta, è avvenuto grazie ai social e tramite Instagram. Sebbene la visita del campione fosse stata concordata con lo staff già da alcune settimane, nulla è trapelato fino all’ultimo e per i dipendenti la sorpresa è stata notevole. Grandissimo lo stupore di tutta l’officina e dei dipendenti dell’ufficio tecnico nel riconoscere Lorenzo, accompagnato dal titolare Fabio Martini, in visita tra i vari reparti e le linee di produzione.

Durante la permanenza in ditta, il campione spagnolo è stato gentilissimo e disponibilissimo nel concedere autografi e foto ricordo, dando davvero a tutti la possibilità di un incontro ravvicinato che ha reso la giornata memorabile. Nella foto i ragazzi più giovani, assegnati alla costruzione della giostra alle loro spalle, sono orgogliosamente in posa con il campione. Entusiasta il titolare Fabio Martini: «Jorge Lorenzo ha scoperto su Instagram le nostre attrazioni. Non so se in futuro vorrà fare investimenti nel nostro settore, ma è venuto a informarsi su come funziona. Ci ha fatto piacere averlo in azienda, in special modo i dipendenti appassionati di motociclismo erano molto emozionati dalla visita del loro beniamino».

Dai trionfi sulle piste di tutto il mondo, alla ruota panoramica di Melara. Jorge Lorenzo, 35 anni, si è ritirato dall’attività agonistica al termine della stagione 2019, vincitore di cinque titoli: nel 2006 e nel 2007 (classe 250), nel 2010, 2012 e 2015 (MotoGp). La visita di Lorenzo, nelle ultime ore, ha accresciuto la popolarità della stessa azienda e, sui social, sono arrivati una pioggia di like e followers.