ROVIGO - Assolto dall'accusa di corruzione. Ma son rimaste in piedi le accuse, pesanti, di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, e di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, che sono costate all'ex ispettore del lavoro in pensione, il 68enne rodigino Gianfranco Fiorenzato, con un passato anche da consigliere comunale, nonché da dirigente del settore giovanile del Rovigo Calcio, oltre che da allenatore, una condanna in primo grado a 4 anni oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

GLI EPISODI

Tre gli episodi incriminati che hanno portato il collegio di Rovigo alla sentenza di condanna nei confronti di Fiorenzato, oggi in pensione, ma fino al gennaio 2018 funzionario dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Ferrara e Rovigo, già Direzione territoriale del lavoro di Rovigo: un accertamento all'acqua di rose nel cantiere di un amico dove invece vi sarebbero stati dei pericolosi cavi elettrici a terra non isolati, omettendo fra l'altro di astenersi dall'eseguire personalmente il controllo visto il legame di amicizia ultraventennale per motivi calcistici con il titolare della ditta, poi l'aver avvertito in anticipo di un controllo un altro amico con il messaggio Pioggia a Badia, auguroni, controllo che poi fu effettivamente svolto, e, infine, la strana proposta di farsi dare dei soldi, 4mila euro, dal titolare di un'azienda spiegandogli che in tal modo sarebbe riuscito a farla uscire da un elenco di realtà destinatarie di controlli interforze. Tutti e tre gli episodi risalgono a fine 2017, poco prima del pensionamento. Ad occuparsi delle indagini, coordinati dal pm Sabrina Duò, attualmente procuratore capo facente funzione e ieri in aula per la requisitoria, sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Rovigo e di quello dell'Ispettorato del lavoro rodigino, con intercettazioni audio e video, interrogatori, incrocio di dati e pedinamenti.

LA DENUNCIA

Il fatto più eclatante, tuttavia, ovvero la richiesta di soldi ad un piccolo imprenditore di Loreo in cambio della sparizione della ditta dall'elenco di quelle dove sarebbero stati eseguiti i controlli, è emerso da una denuncia. Presentata proprio dall'imprenditore al quale era stata formulata la richiesta e che in quel momento non navigava in acque tranquille e che aveva quindi deciso di presentarsi dai carabinieri per raccontare quanto accaduto. Ovvero che gli era stato proposto di consegnare 3mila euro in un'unica soluzione ad un fantomatico ispettore di Milano, con una successiva richiesta che aveva innalzato la cifra a 4mila euro perché l'ispettore di Milano avrebbe dovuto dividere la somma con un collega. Somma mai pagata, perché, nel frattempo, l'imprenditore ha denunciato Fiorenzato. L'accusa aveva chiesto una condanna a 8 anni, ma la difesa, affidata all'avvocato Marco Petternella è riuscita a contenere la pena. In particolare per quanto riguarda invece l'ulteriore episodio che veniva contestato dall'accusa, quando sotto Natale Fiorenzato avrebbe ricevuto una voluminosa borsa dal consigliere di un'azienda al quale aveva dato il consiglio di non avvalersi di una ditta con la quale aveva avviato una collaborazione, perché non in regola con la gestione contributiva. La difesa ha infatti spiegato che il consiglio era più che legittimo e che la voluminosa borsa conteneva un panettone: il Collegio ha accolto pienamente questa ricostruzione ed ha assolto Fiorenzato per questo capo d'imputazione perché il fatto non sussiste.